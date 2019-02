Chi non ha mai visto il film La Mummia? Il fascino dell'Egitto e delle mummie ha raggiunto anche Modena, e più precisamente il Museo Civico di Modena nel quale sarà possibile vedere la mostra "Storie d'Egitto" dal prossimo 16 febbraio. Tuttavia, la fase più interessante di questo progetto è quella che si sta affrontando in questi giorni, infatti è stato possibile assistere in diretta al restauro della mummia di bambino conservata nella raccolta.