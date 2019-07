Nuovo Piano Sicurezza Modena. Muzzarelli: "Salvini non risponde alle nostre richieste"

Tra i primi atti della amministrazione Muzzarelli bis, il sindaco rilancia e aggiorna il Piano per la Sicurezza, in continuità con le scelte operate nel passato recente. Si parte da un aumento dell'organico della Polizia locale, che passa da 220 a 226 unità, interpretando così nel modo più estensivo le nuove norme regionali in materia. Tra le novità illustrate - presenti in coferenza stampa sia Muzzarelli che la comandante della Polizia municipale Valeria Meloncelli - anche l’estensione del sistema della videosorveglianza cittadina, azioni di prevenzione e di contrasto dell’illegalità, un intervento di riqualificazione urbana come il secondo stralcio dei lavori per il parchetto di viale Gramsci.