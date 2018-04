Spaccio e degrado nella zona Torrazzi. I residenti stanchi della situazione

La situazione è intollerabile per chi abita nella zona dei Torrazzi, specialmente al confine nord di Torrenova, dove l'incidenza dello spaccio sulla vita sociale del territorio si fa sentire. Un luogo desolato, tra strutture fatiscenti e aree dominate dal cemento, con sottopassaggi spesso perfetti per attività economiche illegali. Per raggiungere il posto basta seguire via Repubblica di Montefiorino, passare sotto il cavalcavia della Nonantolana e giungere in una zona che sembra essere una Modena ben diversa da quella a sud della ferrovia. E così tra gli avvenimenti significativi si aggiungono quelli dello spaccio, basti pensare all'arresto di droga avvenuto nella vicina via Turati, e poi senza considerare che si è non troppo lontano dalla zona dell'R-Nord. I residenti sono stanchi e vogliono che sia messo un freno al bivacco e allo spaccio.