Tra ieri sera e questa mattina si è rimessa in moto la macchina dei soccorsi e del pronto intervento legata alle piene dei fiumi, secondo un copione che ormai si realizza con sempre maggiore frequenza. Protezione Civile e Vigili del Fuoco sono in prima linea per il monitoraggio dei corsi d'acqua e per la soluzione dei problemi che si riscontrano con puntualità nelle zone più esposte accanto al Secchia e al Panaro.