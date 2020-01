Casa della Salute di Castelfranco Emilia: fine dell'iter autorizzativo parte l’attività dell'Hospice

Da oggi prende ufficialmente il via l’attività dell’Hospice di Castelfranco Emilia, all’interno della Casa della Salute “Regina Margherita”.

Con la conclusione dell’iter autorizzativo, la nuova struttura inaugurata lo scorso 31 ottobre potrà dunque accogliere i primi pazienti che saranno inviati dai Medici di Medicina Generale o dagli ospedali. Definita l’équipe che garantirà cure e assistenza, compresa quella spirituale, grazie alla presenza all’interno dello staff di don Giulio Migliaccio.

Un ruolo centrale per l’accoglienza e il sostegno lo avrà il volontariato: l’Associazione “Amici per la vita” di Formigine avrà una sede distaccata all’interno dell’Hospice di Castelfranco Emilia e i suoi volontari, che riceveranno un’adeguata formazione (primi corsi a febbraio), saranno al fianco di pazienti e famigliari fornendo vicinanza e aiuto morale e materiale.

Pienamente inserito nella Casa della Salute “Regina Margherita”, l’Hospice nasce come luogo di assistenza, accogliente e confortevole, a supporto delle persone con patologie neoplastiche e croniche in fase avanzata e progressiva, con una sintomatologia che ha un significativo impatto sulla qualità di vita sia dell’ammalato che del nucleo familiare. Attraverso un’assistenza personalizzata e multidisciplinare garantisce le migliori cure possibili in risposta non solo ai bisogni fisici, ma anche psicologici, spirituali, relazionali. L’obiettivo primario, infatti, è il miglioramento della qualità di vita, attraverso il controllo del dolore e degli altri sintomi, tenendo conto delle necessità della persona ammalata e della sua famiglia.