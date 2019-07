LA GALLERY - Le più belle immagini del Radio Bruno Estate 2019 di Modena

Piazza Roma si è riempita ieri sera per ascoltare i 12 cantanti di Radio Bruno Estate 2019. Un'esperienza sempre emozionante, con personaggi internazionali come LP e Ofenbach, i grandi della musica ialiana come Max Pezzali, Francesco Renga e Loredana Berté, i miti del momento come Baby K e Francesco Gabbani, nonché il nostrano e applauditissimo Nek.

