Giornata mondiale del Pane, sconti nei forni e degustazione speciale all'Albinelli

Forse non tutti sanno che… il 16 ottobre è la giornata del pane e dei prodotti da forno, una giornata indetta dalla Regione Emilia Romagna. Si tratta, come ovvio, di un progetto dedicato alla promozione e alla crescita della consapevolezza del valore del pane fresco ed i prodotti da forno artigianali tra i cittadini della nostra regione. Lapam Confartigianato, che sta sta curando una mappatura digitale dei forni artigianali presenti sul territorio, sostiene questa importante iniziativa con alcuni eventi aperti a tutti i cittadini.

A Modena, in particolare, sarà il mercato Albinelli a trasformarsi, per una mattina, nel ‘set’ in cui si fa vedere (e degustare, naturalmente) quanto è buono il pane. Martedì 16 ottobre dalle 11 alle 12, grazie a Lapam Confartigianato, il ‘creatore dei panini’ Daniele Reponi, modenese protagonista del fortunato format televisivo ‘La prova del cuoco’, svolgerà proprio all’interno del mercato Albinelli un evento di farcitura dimostrativa e degustazione di prodotti da forno. Un'occasione unica per riscoprire il pane e i prodotti da forno quale importante risorsa per il pasto fuori casa, con nuove e innovative ricette, l'utilizzo di prodotti tipici e accostamenti da veri gourmet.

Un appuntamento da non perdere per chi ama il pane e anche, se non soprattutto, per chi è un po’ diffidente nei confronti del cibo più usuale sulle nostre tavole. Per riscoprirne le caratteristiche di sempre e aprirsi a un nuovo modo di gustare un alimento… buono come il pane.

Cna e Confesercenti, per sensibilizzare istituzioni e consumatori, soprattutto i più piccoli, sul consumo del pane, hanno organizzato invece “Ti voglio pane”, un’iniziativa che coinvolge diversi forni in città e provincia che potranno proporre degustazioni di pane, praticare per un giorno prezzi scontati, aprire alle visite (ovviamente, compatibilmente con le norme sanitarie vigenti) i laboratori.

L’evento vuole valorizzare il consumo consapevole del pane, come conoscenza di cosa significa degustare il pane fresco e i prodotti da forno, ma anche come esperienza della maestria della manifattura artigiana, che pervade la produzione del nostro territorio. Il pane, infatti, è fatto di pochi semplici materie prime – farina, acqua, lievito – ma anche di un ingrediente chiamato sapienza, fatto di tempo, passione ed esperienza. Ingrediente che solo i fornai artigianali possiedono.