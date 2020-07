Si è spento nella notte Paolo Giovagnoli, Procuratore Capo di Modena

Si è spento, nella notte, il Procuratore Capo di Modena Paolo Giovagnoli.

Giovagnoli era stato ricoverato in condizioni critiche nel reparto di Terapia Intensiva dell'Ospedale di Savigliano (CN), dopo un attacco di cuore accusato lo scorso sabato al Rifuguio la Galaberna, alle porte del Monviso, dove stava trascorrendo le ferie estive. Differentemente da quanto ipotizzato inizialmente, il Procuratore Capo si trovava nella propria camera, ed era stato soccorso dal celere intervento dei gestori del rifugio.

Dall'ospedale piemontese era quindi stato trasferito al Sant'Orsola di Bologna, ma non è stato sufficiente.

I colleghi lo ricordano con commozione per la sua straordinaria capacità di rapportarsi con le persone con estrema sensibilità, per la sua probità di uomo, e, soprattutto, di magistrato.

Per i giorni a venire la Procura di Modena sarà retta dal Procuratore Aggiunto Di Giorgio, in attesa che il CSM bandisca un concorso per la nomina di un nuovo Procuratore Capo.

La Redazione si unisce al cordoglio dei familiari e dei colleghi.