Motor1Days dà appuntamento al 2019 con la terza edizione nel cuore della Motor Valley

Si è conclusa ieri la seconda edizione di Motor1Days 2018, che ha registrato un record di partecipanti, superando l’edizione dello scorso anno: 11.000 i visitatori, composti soprattutto da giovani e famiglie, fedele al proprio claim “parco dei divertimenti della Motor Valley”. Affluenza da ogni parte della penisola, dalla Puglia al Piemonte, a dimostrazione che l’interesse e la passione per l’automobile sono più che mai vivi.

Un programma a base di hot laps mozzafiato in pista che hanno fatto registrare il tutto esaurito, test drive stradali e nell’inedita area off road, test bike, ma anche raduno di club selezionati provenienti da tutta Italia ed intrattenimento per tutta la famiglia con video giochi, modellismo e simulatori di guida.

Grande successo anche per i Motor1Talk, momento di incontro e confronto sui mestieri dell’auto, che hanno visto protagonisti grandi nomi del mondo dell’automobile come Giampaolo Dallara, Horacio Pagani e Nobuhito Yamamoto - ambassador di Mazda MX-5 - che si sono raccontati davanti ad un pubblico numeroso e partecipe, condividendo la propria prospettiva sul mondo dell’auto.

Modena e la Motor Valley emiliano-romagnola, con la sua storia e le eccellenze motoristiche famose in tutto il mondo, si confermano infine aterritorio ideale ad ospitare l’evento. L'organizzazione ha confermato l'appuntamento anche per il 2019.