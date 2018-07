Innovazione sostenibile. Il team emiliano di Emilia 4 vince l’American Solar Challenge

Emilia 4, l’innovativo veicolo sviluppato dal team emiliano Onda Solare, ha vinto l’America Solar Challenge, la competizione riservata a veicoli ad energia solare che si è appena conclusa negli Stati Uniti. Si tratta di una delle più prestigiose gare del settore: hanno partecipato 37 team, con progetti provenienti dal rinomato MIT o dall’Università di Berkeley. La sfida per Onda Solare e le altre squadre è stata quella di percorrere 3.460 km, dal Nebraska all’Oregon, attraverso strade pubbliche per la maggior parte lungo la Oregon Trail Road. Dopo aver raggiunto diverse vittorie e molti podi nelle competizioni degli anni passati, con questo nuovo “cruiser” a quattro posti il team emiliano aggiunge un prestigioso premio al proprio palmares. Al challenge statunitense Emilia 4 ha vinto nella categoria Multi Occupant Vehicle (il cruiser italiano era guidato da quattro persone) e si è aggiudicato il primo premio nelle categorie Mechanical Design Award e Best Battery Pack Design Award.

Alla squadra, il cui progetto vede anche la partecipazione dell’Istituto di Istruzione Superiore Ferrari Maranello, arrivano i complimenti del sindaco Massimiliano Morini: “E’ un risultato straordinario, frutto di lavoro e dedizione, di passione e tenacia. Ancora una volta Maranello, grazie anche a progetti innovativi come questo, che coinvolgono la scuola, l’università e le imprese, conferma quello che ha scritto nel suo DNA: la voglia di andare oltre, di investire su ricerca ed innovazione e di essere sempre un passo avanti nelle sfide più complesse”.

Comprensibilmente emozionati e soddisfatti i componenti del team: “Negli ultimi due giorni di gara - afferma Filippo Sala, già coordinatore del corso prototipi alla scuola di Maranello e tra gli sviluppatori del progetto - diversi fattori hanno creato qualche aspettativa sulla possibilità di salire al podio. La formula premiante che attribuisce l’80% all’efficienza e il 20% alla praticabilità, integrata da altri parametri e prodotti, apriva speranze. Emilia 4 porta a casa un risultato, sulla strada che la conferma veicolo ad alta efficienza e con un’ottima praticabilità. La nostra strategia di gara non ammetteva ricariche in rete, con quattro passeggeri sempre a bordo, velocità di punta limitate, due ricariche stazionarie al sole, una al mattino e una alla sera. Non puntavamo a vincere le tappe ma a vincere il giro. La nota curiosa è che di fatto eravamo quasi sempre gli ultimi ad arrivare, rispettando però la “finestra” di tempo concessa, utilizzando l’energia solare fotone per fotone. Sarà molto interessante nei prossimi giorni l’analisi di parametri, dati, comportamenti, penalità, radiazione solare istantanea, rendimento del pannello, rotture, guasti. Ora però, in quello stato d’animo di gioia, con il crollo da fatica dopo dieci giorni di tensione e notti insonni, ora ci sentiamo ancor più partecipi di una comunità sempre più ampia, molteplice e variegata che ci ha sostenuto, incitato, creduto, aiutato, conosciuti e riconosciuti. Partecipanti a una competizione che propone futuro, una comunità che è testimone di un’azione: centinaia di chilometri percorsi in sicurezza su strade utilizzate quotidianamente, con il sole come unico combustibile, sulla cresta di un Onda Solare che ci travolge di gioia”.

Onda Solare è un’associazione supportata principalmente dall’Università di Bologna, da artigiani ed aziende locali e con la collaborazione dell’Istituto di Istruzione Superiore Ferrari Maranello. Dal 2013 è impegnata a gareggiare nelle principali competizioni su strada dedicate ai mezzi alimentati ad energia solare. Emilia 4 è il mezzo completamente progettato da zero e costituto per la maggior parte da componenti sviluppati e realizzati ad hoc per offrire il massimo durante lo svolgimento della competizione.

