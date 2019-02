Patenti in Commissione medica. Da oggi la visita si può prenotare online da casa

Un nuovo servizio online sul portale dell’Azienda USL di Modena. Attraverso un form sul portale da oggi è possibile, per tutti coloro che devono conseguire o rinnovare la patente di guida presso la Commissione Medica Locale dell’Azienda USL di Modena (Commissione Patenti), inoltrare online la richiesta di visita e ricevere comunicazione dell’appuntamento direttamente a casa (via mail o con posta ordinaria).

Facilmente raggiungibile nella sezione Servizi online dall’home page del sito, è rivolto alle persone che per motivi di salute devono rinnovare o conseguire la patente in Commissione (oltre che per altre situazioni specifiche, come i passaggi di categoria o le conversioni di patenti estere), ad esempio persone con limitazioni sensoriali o motorie o affette da patologie che potrebbero interferire con la guida in sicurezza. Si rivolge inoltre alle persone incorse in violazioni come la guida in stato di ebbrezza etilica (Art 186 C.d.S.) e/o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art 187 C.d.S.); a persone titolari di patente di categoria C che abbiano superato i 65 anni di età o titolari di patente di categoria D che abbiano superato i 60 anni di età.

Tramite il form online è dunque possibile inviare la richiesta e specificare come si desidera ricevere l’appuntamento (via mail o posta ordinaria); a procedura ultimata, una mail conferma al cittadino il buon esito dell’operazione e, una volta fissato giorno e orario della visita, l’AUSL invia una lettera d’appuntamento sulla quale, per agevolare i cittadini nello svolgimento dell’intera pratica, viene specificata la documentazione amministrativa e sanitaria da presentare alla visita. Le stesse modalità di prenotazione dell’appuntamento sono valide per il rilascio o rinnovo della patente nautica in Commissione Medica Locale.

L’obiettivo di questa nuova modalità è facilitare l’accesso ai cittadini, che così possono avviare la procedura da casa, nell’orario più comodo per loro e indipendentemente dalle aperture degli uffici, mentre l’Azienda sanitaria si fa carico di tutto l’iter di prenotazione. Tutte le informazioni sul conseguimento delle patenti, ordinarie e speciali, sono nell’apposita sezione del portale http://www.ausl.mo.it/patente e facilmente raggiungibile è anche il form di prenotazione all’url http://www.ausl.mo.it/prenotacommissionepatenti o tra i servizi online del portale.