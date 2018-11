A Nonantola è partito il Progetto Parkinson, ancora aperte le iscrizioni

E’ attivo a Nonantola, grazie all’associazione di Promozione Sociale “ Ho in mente te” e al sostegno dell’Amministrazione Comunale, il 1^ corso di Attività Fisica Dedicata, per persone con malattia di Parkinson o con disturbi cognitivi lievi. Le lezioni a Nonantola sono previste ogni settimana il martedì e venerdì pomeriggio dalle 15 alle 16 presso la Sala Sighinolfi in via del Macello.

Per iscriversi, o provare una lezione, la prenotazione si può effettuare scrivendo a info@hoinmentete.it oppure chiamando il 346 6439897.

"Il progetto - spiega Paola Aime Presidente dell’associazione “Ho in mente te” - si dedica a percorsi di salute per persone con la malattia di Parkinson. A Nonantola ha preso il via un gruppo di attività motoria dedicata per persone che hanno questa patologia. L’attività che facciamo, condotta da insegnanti con un alto grado di professionalità costituito dai giusti titoli accademici ed esperienza, serve per contrastare la disabilità e per rallentare l’invecchiamento. Che il movimento faccia bene è provato da centinaia di studi validati dalla comunità scientifica e ormai tutti sappiamo che un’attività fisica regolare, che non affatichi eccessivamente, ma che tenga allenati corpo e cervello fa la differenza. Il mio consiglio è di provare una lezione o assistere al lavoro che facciamo a Nonantola alla Sala Sighinolfi".