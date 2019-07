Accoglienza dei richiedenti asilo, la Prefettura negozia nuove tariffe e proroga la concessione

Il Prefetto di Modena Maria Patrizia Paba ha disposto la proroga del servizio per l’accoglienza dei circa 1.500 richiedenti asilo attualmente ospitati in provincia di Modena, dal 1° luglio al 30 novembre 2019 nell’attesa della conclusione dei due nuovi bandi di gara pubblicati lo scorso 21 giugno.

La proroga - fa sapere la Prefettura - giunge al termine di un percorso di interlocuzione con tutti gli attuali enti gestori dell’accoglienza, che hanno aderito alla proposta della Prefettura di rinegoziazione di taluni aspetti prestazionali non previsti dal nuovo capitolato di gara, con contestuale riduzione del prezzo giornaliero pro capite.

Un compromesso, dunque, di fronte alla mancata risposta del mercato alle tariffe molto basse imposte dal Decreto Salvini. Gli attuali gestori, Caleidos in primis, hanno reso noto già mesi fa l'impossibilità di proseguire il servizio, ottenendo così fino ad oggi una proroga al prezzo standard di 35 euro al giorno, come era in origine. Ora la nuova negoziazione, che rappresenta una via di mezzo, con il rischio concreto che a novembre il problema si ripresenti intatto.