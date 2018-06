Temporali in arrivo, 24 ore di allerta meteo "gialla" per la Protezione Civile

La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha emesso un bollettino che prevede un'allerta meteo di livello "giallo" su tutte le province della regione per i fenomeni temporaleschi previsti per domani. L'allerta entra in vigore alla mezzanotte di oggi e durerà per 24 ore.

Già dalle prime ore del mattino di venerdì 22 giugno, si prevedono condizioni favorevoli alla formazione di sistemi temporaleschi organizzati, a partire dal Ferrarese e da qui in estensione sul resto del territorio. Le precipitazioni potranno essere localmente di forte intensità, anche con grandine, ma passando velocemente il sistema non dovrebbe determinare valori cumulati particolarmente elevati. Forti raffiche di vento saranno associate ai temporali. Sono previsti sulla fascia costiera intensità del vento tra 50 e 60 km/h da est-nord-est dal mattino, in attenuazione nel corso della giornata e poi in nuova intensificazione dalla sera.

Mare molto mosso, con altezza dell'onda fino a 2,5 m. Riguardo alla criticità costiera non si escludono locali fenomeni di dissesto, erosioni e/o inondazioni, che possono interessare le infrastrutture turistiche particolarmente esposte in questa stagione.