Estorsione e rapina, quattro anni di carcere per un 58enne arrestato dai Carabinieri

E' arrivata la condanna in Appello a carico del 58enne arrestato nel maggio del 2017 a seguito di un episodio che ha compreso i reati estorsione, rapina e lesioni personali. I Carabinieri hanno infatti eseguito l'ordine di carcerazione che prevede 4 anni e 4 mesi di reclusione per l'uomo protagonista di questa vicenda, che per altro ha già scontato diversi mesi di detenzione ai domiciliari.

A inizio 2017 un barista modenese di 44 anni, in crisi con la propria attività, aveva smesso di pagare l'affitto dell'immobile che lo ospita, un locale di proprietà di un 56enne originario del napoletano ma residente in città. Il proprietario aveva chiesto ripetutamente l'appianamento del debito – sia al barista sia alla madre di lui – senza tuttavia ottenere alcun successo. Poi aveva deciso di passare alle vie di fatto, con un metodo tutt'altro che lecito, sintomatico dei suoi trascorsi guai con la giustizia.

Nella giornata del 17 maggio l'uomo aveva incontrato casualmente per strada la madre dell'inquilino insolvente, una donna di 67 anni, e non si era lasciato sfuggire l'occasione. Non solo aveva minacciato la signora, ma l'aveva addirittura malmenata, colpendola con pugni alle braccia e al volto. Poi si era congedato con un "accordo": aveva infatti preteso un incontro il giorno successivo, durante il quale la donna avrebbe dovuto consegnargli una cifra pari a 50mila euro. A suo dire, 10mila erano i debiti accumulati dal figlio, mentre i restanti 40mila gli interessi per il suo "disturbo". Ad attenderlo per la riscossione non c'era solo la donna, ma anche i Carabinieri, debitamente informati dei fatti, che avevano tratto in arresto il 58enne.