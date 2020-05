Cocaina in auto e in casa, arrestato 40enne a Finale Emilia

Erano circa le 22 quando i Carabinieri della stazione di Finale Emilia, durante un servizio di controllo, hanno fermato un automobilista ritenuto sospetto. In effetti a bordo della sua Seat, sono state trovate due dosi di cocaina inefficacemente occultate.

La perquisizione si è estesa anche all'abitazione dell'uomo, un 40enne marocchino domiciliato nel bolognese e con precedenti di polizia, presso la quale sono stati rinvenuti altri 4g di cocaina e materiale per il confezionamento delle dosi. Il ritrovamento delle somma di 95 euro, ritenuta provento dell'attività di spaccio, non ha lasciato dubbi, essendo l'uomo disoccupato.

Il 40enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e oggi sarà processato per direttissima.