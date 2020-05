Nonantola: minaccia con un coltello per saldare un conto di droga, arrestato 30enne

Correva l'anno 2014, e un uomo, italiano, si era recato in un parco di nonantola per acquistare della droga da un trentenne ghanese. Una volta effettuato lo scambio, l'acquirente aveva deciso di non pagare la somma pattuita a causa della pessima qualità della sostanza stupefacente vendutagli, e se ne era andato.

Il pusher però, aveva aspettato l'ignaro schizzinoso all'uscita di un bar in cui si era recato a prendere un caffè per regolare i conti. Minacciandolo con un coltello, lo aveva quindi obbligato a prelevare circa 60 euro dal più vicino sportello bancomat.

Dapprima reticente a raccontare quanto accaduto, l'uomo italiano aveva in un secondo momento denunciato il fatto ai Carabinieri della Stazione di Nonantola, che hanno quindi proceduto alla denuncia, conclusasi ieri con un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Bologna.

Gli stessi militari che sei anni fa avevano ascoltato il racconto dell'uomo minacciato, hanno arrestato il pusher nella giornata di ieri. Questi dovrà espiare una pena residua di un anno e dieci mesi di reclusione per il reato di estorsione aggravata.