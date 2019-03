Rintracciato in una chiesa un pericoloso ricercato, arrestato dopo una "sceneggiata"

Nella giornata di ieri, la Squadra Mobile ha dato esecuzione all’ordine di carcerazione per cumulo pene, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena, nei confronti di un uomo di anni 63 condannato espiare la pena residua di anni 5 e mesi 10 di reclusione. Il rintraccio non è stato per nulla facile e gli agenti modenesi sono arrivati fino a Bologna seguendo le tracce del criminale, che era solito spostarsi per non dare punti di riferimento.

L’uomo è stato condannato per una serie di reati di varia natura tra cui porto abusivo di armi, ricettazione e furto in abitazione, commessi nelle province di Modena, Bologna, Rovigo e Venezia. Il 63enne, di origini siciliane, stabilitosi nel modenese intorno agli anni ’80, in passato si era reso responsabile anche dei reati di sequestro di persona e tentato omicidio, compiuti con particolare efferatezza. Sempre a Modena, nel 2009 aveva commesso un furto in abitazione ai danni di un cittadino modenese residente in via Don Minzoni, reato per il quale la Procura della Repubblica aveva emesso nei suoi confronti un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

È stato molto difficoltoso per il personale della locale Squadra Mobile riuscire a rintracciare il malvivente, in quanto non avendo una dimora fissa ed era solito spostarsi ogni giorno, trovando rifugio nelle stazioni ferroviarie o nelle strutture messe a disposizione dalla Chiesa. Dopo una serie di indagini, tuttavia, il 63enne è stato individuato nella centralissima chiesa di San Bartolomeo e Gaetano a Bologna. Messo a conoscenza del provvedimento a suo carico, l’uomo ha inscenato di essere vittima di un sequestro di persona attirando l’attenzione dei passanti, particolarmente numerosi a quell’ora nel centro del capoluogo emiliano. La sceneggiata è però durata poco e l'uomo è stato bloccato e trasferito al carcere della "Dozza” in Bologna, a disposizione della Autorità Giudiziaria.