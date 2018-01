Blitz in un casolare abbandonato per arrestare uno scippatore. Scoperti altri tre abusivi

Da qualche tempo i Carabinieri di Nonantola erano sulle tracce di un pregiudicato, sul quale gravava un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'uomo, infatti, era stato identificato dalla stessa vittima come l'autore di uno scippo: un fatto risalente al 17 novembre scorso, quando ad una donna nonantolana era stata strappata dal collo la catenina d'oro.

Dopo una serie di indagini i militari hanno scoperto il nascondiglio del criminale, individuando un casolare di campagna in stato di abbandono dove il nordafricano - un marocchino di 38 anni - era solito rifugiarsi. Così ieri è scattato un blitz in forze da parte dell'Arma, accompagnata anche dall'unità cinofila, ipotizzando che all'interno dell'edificio diroccato - in via San Lorenzo - si potesse trovare anche droga.

I Carabinieri sono così riusciti non solo a rintracciare il ricercato, ma anche a scoprire tre connazionali che avevano trasformato il casolare nella loro dimora di fortuna. Uno di questi è stato denunciato poichè irregolare sul territorio, mentre un secondo è stato deferito per il reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio: aveva infatti con sè 8 grammi di hashish.

L'edificio è stato sgomberato e il 38enne ricercato è stato accompagnato in carcere a Sant'Anna come disposto dal Tribunale.