Blitz nel covo dello spaccio accanto ai Giardini Ducali, un arresto

Si sono concretizzate con una retata nella serata di ieri le indagini che nelle ultime settimane avevano visto impegnata la Squadra Mobile di Modena nel contrasto allo spaccio di droga nella zona dei Giardini Ducali. Nei giorni passati, infatti, era stato notato un viavai piuttosto sospetto in vicolo Giardino, una piccola laterale di corso Vittorio Emanuele II, proprio accanto all'ingresso del parco. Molte persone - a piedi, in auto o in motorino - entravano nel vicolo per incontrarsi con uno straniero, il quale faceva su e giù da uno degli appartamenti dell'edificio che si affaccia sulla strada, consegnando dosi di stupefacente e ritirando il denaro.

Una volta certi dell'attività illegale, i poliziotti hanno messo in atto il blitz, che si è protratto dalle ore 22 alla mezzanotte di ieri. L'appartamento in questione è risultato occupato non solo dal pusher già individuato, ma da altre sei persone, tutte di nazionalità nigeriana. All'ingresso dei poliziotti si è creato il panico e un fuggi fuggi generale, ma nessuno dei presenti è riuscito a lasciare l'abitazione. Il giovane spacciatore, un 24enne, è stato bloccato mentre cercava di disfarsi di 25 singole dosi di cocaina, le classiche "palline" in cellophane da circa un grammo di peso ciascuna.

Il ragazzo, in Italia con un permesso di soggiorno per motivi umanitari, è stato tratto in arresto per detenzioni ai fini di spaccio e portato nelle celle della Questura in attesa del processo per direttissima. Gli atri connazionali, più o meno sui 40 anni, sono stati identificati e fotosegnalati: due di questi avevano precedenti per droga, ma al momento non sono state mosse accuse nei loro confronti e risultano quindi a piede libero.

L'operazione della Mobile rappresenta un altro tassello nella lotta alla criminalità nigeriana, contro la quale nei prossimi giorni verranno svolte ulteriori indagini da parte della Questura. Alla luce dei recenti episodi criminali - non ultimo quello della violenza sessuale a Carpi - i fari sono infatti puntati su questa particolare comunità di immigrati, che ha gradualmente ma decisamente imposto il proprio controllo su molte attività di spaccio a Modena (e non solo), dimostrandosi per altro particolarmente incline alla violenza.