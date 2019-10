Camion invade la corsia opposta, tragedia sfiorata sulla Modena-Sassuolo

Giornata terribile sulla Modena-Sassuolo. Proprio a Baggiovara, un centinaio di metri prima del tragico tamponamento costato la vita ad una 73ene appena tre ore prima, si è verificato un secondo incidente dalla dinamica spaventosa.

Intorno alle 15.45 un camion che trasportava piastrelle e procedeva verso Sassuolo ha sbandato verso sinistra e dopo aver abbattuto il guardrail ha invaso la corsia opposta. Il mezzo pesante ha terminato la propria corsa contro il guardrail opposto, ma ha urtato un'auto. Una Alfa Romeo Stelvio si è infatti vista piombare davanti il mezzo pesante, ma fortunatamente l'impatto è stato minimo. Il suv fuori controllo è finito a sua volta contro le barriere metalliche sulla destra della carreggiata.

Sul posto 118 e Vigili del Fuoco. Le persone coinvolte non dovrebbero aver riportato lesioni particolarmente gravi. Ad avere la peggio proprio il camionista, che tuttavia non è in pericolo di vita.

Circolazione interrotta in direzione Modena e molto rallentata verso Sassuolo, gestita dalla Polizia Municipale. La rimozione dei mezzi e il ripristino della viabilità potrebbero richiedere molto tempo.

Gallery