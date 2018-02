Festa della Donna, visite ed esami gincologici gratuiti al Policlinico

ONDA – Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Festa della Donna che si celebra giovedì 8 marzo, promuove un (H)-Open Day dedicato alla ginecologia, invitando tutti gli ospedali premiati con i “Bollini rosa” a partecipare all’iniziativa offendo gratuitamente alla popolazione femminile servizi clinico-diagnostici e informativi come consulenze e colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiali divulgativi.

Su tutto il territorio nazionale saranno disponibili, durante tale giornata, servizi gratuiti di prevenzione, diagnosi e cura in ginecologia con focus speciale sui fibromi uterini (www.bollinirosa.it). L’(H)-Open day è promosso da Onda col patrocinio della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO) ed è reso possibile anche grazie al contributo incondizionato di Gedeon Richter.

Le iniziative in programma a Modena

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, che fa parte del network Bollini Rosa, aderisce all’iniziativa promossa da ONDA - Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, offrendo gratuitamente alla popolazione femminile durante la giornata di giovedì 8 marzo la possibilità di partecipare ad incontri formativi ed usufruire di approfondimenti diagnostici. Gli eventi proposti dal Policlinico di Modena affronteranno in particolare le tematiche dei fibromi e dell’endometriosi, due delle patologie ginecologiche benigne più diffuse. Sono diverse centinaia le pazienti con fibromi e/o endometriosi prese in carico, seguite nel tempo e trattate nel medio e lungo termine con terapie farmacologiche e conservative presso il Policlinico di Modena. In particolare, si stimano più di 200 prestazioni ambulatoriali all’anno per i fibromi e 350 per l’endometriosi. Intensa anche l’attività chirurgica: nel 2017 presso la Struttura Complessa di Ginecologia e Ostetricia del Policlinico sono stati eseguiti rispettivamente circa 150 interventi direttamente connessi alla diagnosi di fibroma uterino e 60 interventi direttamente connessi alla diagnosi di endometriosi.

Relativamente al focus sui fibromi, giovedì 8 marzo il Prof. Antonio La Marca organizza dalle 9:00 alle 11:00 un incontro rivolto alla popolazione femminile, dal titolo “I fibromi uterini: cosa sapere, cosa fare” presso l’Aula P04 al Centro Servizi Didattici della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Modena e Reggio Emilia (60 posti), che si trova all'interno del Campus del Policlinico di Modena, via del Pozzo, 71 - 41100 Modena.

A seguire, dalle 12.00 alle 13.40, presso l’Ambulatorio Medicina della Riproduzione (ingresso 3, 6° piano, ambulatorio n. 6), verranno offerti esami di Ecografia transvaginale per la valutazione di utero e fibromi uterini sino ad esaurimento dei 6 posti disponibili. Per usufruire degli esami e partecipare all’incontro occorre prenotare telefonicamente al numero 059-4224510 (lunedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00).

Per quanto concerne la problematica del dolore pelvico e dell’endometriosi, il Dr. Carlo Alboni ha organizzato per giovedì 8 marzo l’incontro dal titolo “Il dolore pelvico e l’endometriosi. Giornata di informazione ed inquadramento del problema clinico e sociale” che si terrà dalle 14:30 alle 16:30 nell’aula universitaria al 7° piano del Policlinico (50 posti). A seguire, dalle 16.30 alle 19.00 presso l’Ambulatorio del Dolore Pelvico e dell’Endometriosi (ingresso 3, 6° piano, ambulatorio n.9) si terranno visite gratuite di valutazione clinico anamnestica, sino ad esaurimento dei 15 posti disponibili. Per accedere all’incontro e alle visite occorre prenotare telefonicamente al numero 059-4224510 (lunedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00).