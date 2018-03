Impietosisce un anziano e si fa consegnare 30mila euro, straniera denunciata

Guai in arrivo per una 37enne di nazionalità rumena, per altro già nota alle forze dell'ordine per alcuni precedenti. La donna è infatti accusata del reato di appropriazione indebita, per aver intascato nel corso del tempo la considerevole somma di 30.000 euro, sottratta ad un anziano modenese. Alcuni mesi fa l'81enne e la ben più giovane straniera si erano conosciuti in un parco cittadino, dove la donna aveva avvicinato l'anziano e instaurato un dialogo descrivendo la sua complessa situazione famigliare ed economica.

Impietosito dal racconto, il pensionato aveva dimostrato fin troppa generosità, consegnando alla 37enne una somma in denaro. Il rapporto era poi proseguito, ovviamente per interesse della cittadina rumena, che aveva convinto l'81enne ad altre elargizioni, fino a raggiungere con il passare delle settimane una quota ragguardevole.

L'ammanco non è però passato inosservato ai famigliari della vittima, che dopo aver chiarito la ragione di questo "buco" hanno giustamente deciso di rivolgersi alla stazione dei Carabinieri di viale Tassoni. Dopo le doverose indagini i militari hanno quindi deciso di denunciare a piede libero la donna.