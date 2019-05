Deruba un giovane poi cerca di rivendegli il telefono e anche della droga, arrestato

Un ragazzo carpigiano alcuni giorni fa aveva denunciato alla Compagnia dei Carabinieri di Carpi il furto del suo telefono cellulare, avvenuto a Modena per mano di una persona non identificata. Il giovane poi, determinato a riprendersi il proprio smartphone, era riuscito a mettersi in collegamento con il ladro contattando il proprio numero telefonico.

Dopo aver avvertito i carabinieri, il giovane ha dato appuntamento al delinquente, che poi si è scoperto essere un ventenne tunisino in Italia senza permesso di soggiorno. I due si sono incontrati in stazione delle corriere nel pomeriggio di ieri e lo straniero, oltre a tentare di rivendere il cellulare al legittimo proprietario, ha cercato di aggiungere al "negozio" mezzo pannetto di hashish e qualche grammo di cocaina.

Peccato che ad assistere alla scena ci fossero i carabinieri in borghese, previamente avvisati dell'incontro. Il nordafricano è stato arrestato in flagranza di reato con l'accusa di cessione di stupefacenti e ricettazione.