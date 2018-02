Sassuolo. 100 ragazzi in ospedale per parlare di “cuore”

Cosa è un infarto? Come comportarsi di fronte a una persona che accusa un dolore al cuore? Come funziona il nostro apparato cardio-circolatorio? A cosa serve un defibrillatore? Sono queste alcune delle domande che gli studenti della scuola primaria di secondo grado “Leonardo Da Vinci” di Sassuolo hanno fatto ai cardiologi dell’Ospedale durante il primo dei 4 incontri organizzati nell’ambito delle ‘Cardiologie Aperte’, iniziativa promossa in tutta Italia dall’Associazione Nazionale dei Medici Cardiologi Ospedalieri. Nell’edizione 2018 l’Ospedale di Sassuolo è l’unica struttura in provincia di Modena a partecipare all’evento.

Complessivamente sono più di 100 gli studenti tra gli 11 e i 13 anni che partecipano alle ‘lezioni’ dei cardiologi sassolesi in programma a partire da oggi, 14 febbraio, fino al 7 marzo. Ogni mercoledì mattina, in ospedale, sarà ospitata una classe di alunni che, accompagnata da un medico cardiologo, seguirà una lezione ‘speciale’ per parlare del cuore e di come mantenerlo sano. Al termine di ogni incontro, è prevista anche una dimostrazione pratica (su un manichino) di come si effettua la rianimazione con un defibrillatore.

Ogni incontro si sviluppa in 2 ore di formazione per aiutare i ragazzi a capire cosa è il cuore, come funziona e come prevenire le sue principali malattie. L’iniziativa ha l’obiettivo di rendere i giovani più consapevoli dei rischi che si corrono a ‘maltrattare’ il cuore. Anche per questo, parte della didattica, è incentrata sui sani stili di vita che possono contrastate efficacemente le più comuni patologie cardio-vascolari.