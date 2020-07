Sgomberato lo stabile ex Corradini, alcuni occupanti presi in carico dall'Ausl

In mattinata è scattata un'operazione che ha coinvolto la Squadra Mobile della questura di Modena e gli agenti della Polizia Locale. E' stata effettuata una retata all'interno degli stabili abbandonati della ex Corradini, compresi tra via Cesare costa e via Ruffini. Come noto, infatti, i locali dell'azienda, ormai dismessi da qualche anno, erano divenatti il rifugio di senzatetto e spacciatori.

Già all'inizio dell'anno, il giorno 8 di gennaio, la polizia aveva fatto irruzione sia nello showroom sia nel magazzino che erano diventati bivacco e rifugio notturno per diverse persone, straniere e no.

Nelle utilme settimane si erano intensificate le segnalazioni da parte dei residenti di un via vai abbastanza frequente attraverso il cancello dal quale si accede da via Ruffini. Anche questa mattina gli agenti hanno sorpreso alcuni occupanti i quali sono stati fermati in attesa di identificazione.

Nel corso dell’attività sono stati rintracciati in totale 10 cittadini stranieri, di cui tre con temperatura corporea, rilevata da termoscanner in dotazione alle Forze dell’ordine, superiore a 37,5°. È stato, pertanto, richiesto l’intervento dei sanitari del 118 ed informata la competente AUSL e il Comune di Modena per l’attivazione delle misure di profilassi sanitaria per la prevenzione della diffusione del Covid-19.