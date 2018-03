Maltempo, possibile recuperare domani gli esami e le visite mediche Ausl

In previsione del gelicidio di domani, al fine di ridurre quanto più possibile i rischi connessi alla mobilità dei cittadini, l'Azienda USL garantisce la possibilità di spostare tutte le prestazioni ordinarie (visite specialistiche, esami di diagnostica e chirurgia ambulatoriale programmata) prenotate per la giornata di venerdì 2 marzo, senza incorrere in sanzioni.

Sarà sufficiente prendere contatto tramite uno dei seguenti canali:

app MyAusl

messaggio di posta alla pagina facebook dell'Azienda USL di Modena

numero verde 800 239123 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00, il sabato dalle 8.00 alle 13.00)

form online www.ausl.mo.it/spostamentiperneve

L'Azienda USL inoltre cancellerà la sanzione per tutti coloro che nella giornata del 2 marzo non riusciranno a presentarsi agli appuntamenti. Per non perdere la possibilità di effettuare in altra data la prestazione richiesta, i cittadini sono invitati a comunicare tempestivamente la necessità di spostamento attraverso le modalità sopra indicate.