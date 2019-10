Finge di voler comprare un divano online e si fa accerditare 3.000 euro

Un altro episodio della cosiddetta "truffa dell'autoricarica" è andato in scena a Castelvetro di Modena nei giorni scorsi. Vittima dell'inganno una 57enne del posto, che aveva messo in vendita online un divano usato. All'annuncio aveva risposto un uomo che si era detto interessato all'acquisto e aveva chiesto di poter pagare con una ricarica della carta di Poste Italiane. Da buon affabulatore, il malvivente ha spiegato alla vittima una "soluzione innovativa" che avrebbe permesso di accreditare subito il pagamento attraverso lo sportello Postamat.

La donna è quindi stata guidata passo passo al telefono durante l'operazione e confusa a tal punto da essere portata a compiere un'operazione di versamento sul conto del truffatore. Invece di incassare 800 euro, quindi ne ha sborsati inconsapevolmente 3.000 dal proprio conto postale.

Quando si è accorta dell'accaduto il finto compratore si era già reso irreperibile e alla 57enne non è rimasto che denunciare il fatto ai Carabinieri. I militari della Stazione di Castelvetro hanno svolto le indagini e sono riusciti a risalire al titolare del conto su cui era finita la somma, identificato in un 48enne di origine Veneziana. L'uomo è stato denunciato.

Un'altra truffa online, ma con modalità decisamente più tradizionali, ha invece riguardato un 25enne di Savignano sul Panaro. Dopo aver pagato 200 euro per l'acquisto di una Playstation 4 attraverso un sito di annunci, non ha mai visto recapitare la console. Anche in questo caso i Carabinieri hanno individuato e denunciato l'inserzionista, un 32enne di origine napoletana.