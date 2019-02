Visite sospette nelle case, il Comune mette in guardia contro le truffe

Sono arrivate in questi giorni al Comune di Carpi alcune segnalazioni di visite ‘sospette’ di coppie di presunti emissari dell’ente locale che chiedono di intervistare i cittadini in merito ad un Censimento, risposte che se non date possono procurare multe salate, oppure chiedono di controllare gli impianti idrici per verificare se l’acqua è inquinata.

Il Comune sottolinea di non avere in atto nessuna iniziativa del genere e mette in guardia da possibili truffe, invitando i cittadini a segnalare alla Polizia municipale e alle forze dell’ordine queste visite.