UniMoRe. Riconoscimento internazionale alla ricerca sui sistemi multi-robot

Il comitato tecnico sui sistemi multi-robot, fondato e coordinato dall’ing. Lorenzo Sabattini, ricercatore del Dismi, Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria di Unimore, è stato premiato come "Most active technical committee" dalla Robotics and Automation Society della IEEE, la principale associazione internazionale di scienziati professionisti nell'ambito dell'ingegneria elettronica, informatica e dell'automazione.

L’ing. Lorenzo Sabattini svolge la sua attività di ricerca all’interno del Dismi nell'ambito della robotica, con particolare attenzione al controllo di sistemi multi-robot, alla modellazione del traffico e alla gestione di sistemi di robot mobili, e ai sistemi per l'interazione naturale con i sistemi robotici. Nel 2014 ha fondato il comitato tecnico su "Multi-Robot Systems" all'interno della Robotics and Automation Society, organismo premiato in quanto riconosciuto come il più attivo per qualità e quantità delle attività svolte, degli eventi organizzati e della produzione di convegni e pubblicazioni scientifiche.

“Questo prestigioso riconoscimento internazionale – dichiara il prof. Cesare Fantuzzi, docente di Robotica e Automazione industriale a Unimore - è motivo di orgoglio per tutti noi del gruppo di ricerca di Automazione, Robotica e Controllo di Sistemi (ARSControl) del Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria di Reggio Emilia. Il nostro ricercatore ha co-fondato un comitato tecnico sui sistemi multi-robot nell'ambito dell’ associazione IEEE oggi riconosciuto in maniera ufficiale come uno dei più attivi scientificamente”.

Il Premio, istituito nel 2003 e attribuito annualmente, ha come finalità proprio di incoraggiare gli sforzi tra i comitati tecnici della IEEE Robotics and Automation Society (RAS) e riconoscere le prestazioni eccezionali di un comitato tecnico. La cerimonia di consegna avverrà in occasione della conferenza internazionale sulla robotica che si svolgerà a maggio 2018 a Brisbane (Australia), il più importante evento scientifico mondiale nell'ambito della robotica e dell’automazione.