Ricette della Rezdora | Erbazzone con riso

INGREDIENTI. Gli ingredienti sono: 1.500 g di bietole, 250 g di ricotta, 150 g di lardo, 150 g di parmigiano reggiano grattugiato, 50 g di pecorino grattugiato, 250 g di riso cotto per 10 minuti in un litro di latte, 4 uova, 25 g di prezzemolo, 2 spicchi d'aglio, noce moscata, sale. Per la sfoglia: 250 g di farina, 2 cuccchiai d'olio e latte q.b.

PROCEDIMENTO. Iniziate facendo soffriggere insieme aglio e prezzemolo tritati finemente insieme al lardo. Prendete le bietole, scottatele in acqua bollente salata e tritatele, poi aggiungeteli al composto di aglio, lardo e prezzemolo. Cuocete per 15 minuti il composto, e nell'attesa passate alla preparazione del ripieno, ovvero mescolando riso, bietole, parmigiano reggiano, ricotta, pecorino, uova, sale e noce moscata.

E' il momento di passare alla sfoglia, ovvero prendete la farina, insieme a latte e olio, per ottenere una pasta morbida ed elastica. Rivestite con la pasta tirata sottilmente uno stampo che avete unto con l'olio e riempitelo con l'impasto preparato. Tirate su un ripiano la sfoglia e spennellate il tutto con un uovo sbattuto, quindi infornate a forno preriscaldato a 200°C per mezz'ora.