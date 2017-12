Quando la cronaca si fa ironia, le 10 notizie più curiose del 2017

Nel corso del 2017 abbiamo pubblicato oltre 10.000 articoli, ma tra questi ce ne sono alcuni che oltre ad informare hanno strappato anche qualche sorriso, ironico o amaro. Sono le notizie più curiose della cronaca 2017, delle quali riportiamo una Top 10.

1. Ubriaco si addormenta in piazza abbracciato ad un nano da giardino rubato. Chi poteva aprire la classifica se non gi ubriachi fermati dai Carabinieri di Carpi? Il 25enne in questione è sicuramente l'emblema di un una serie di situazioni paradossali che l'Arma Carpigiana ha affrontato e divulgato.

2. Al volante ubriaco travestito da water. Non solo nani da giardino. A ridosso del carnevale aveva fatto il pieno di visualizzazioni anche un'altro controllo davvero esilarante. Il primo di una lunga serie, della quale avevamo parlato in questo articolo, spiegando alcune ragioni dell'insolito fenomeno carpigiano.