Paolo Vincenzi confermato nell'Assemblea nazionale del Fondo Prevedi

C’è anche un imprenditore modenese nell’Assemblea del Fondo Prevedi, il fondo pensione nazionale per i lavoratori delle imprese del settore edile che ha come unica finalità quella di erogare ai lavoratori edili una pensione integrativa di quella pubblica, usufruendo delle contribuzioni aggiuntive del datore di lavoro e dei vantaggi fiscali attualmente in vigore.

Si tratta di Paolo Vincenzi, di Concordia, presidente della Unione Costruzioni di Cna Modena, eletto nella Assemblea dei Delegati rappresentanti dei datori di lavoro. Peraltro, quella di Vincenzi è “quasi” una conferma, visto che l’imprenditore concordiese aveva già ricoperto questo incarico in un precedente mandato.

“Ringrazio i colleghi per la fiducia che mi è stata manifestata – ha commentato Vincenzi - e che ripagherò rappresentando le istanze del territorio modenese e della nostra regione riportando le problematiche del comparto del settore delle costruzioni in seno all’Assemblea Nazionale di Prevedi."