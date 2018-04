Studenti modenesi, unici emiliani alla finale del Young Business Talent 2018

Un successo quello degli studenti modenesi alla Young Business Talent, che sono riusciti come unici della propria regione ad arrivare alla finale. Sono stati 272 i brillanti studenti dai licei e dagli istituti superiori di 15 regioni italiane, ad essere arrivati all'ultima fase, dopo essere partiti da 5.500 individui, del contest di business più importante in Italia, che si tiene ogni anno a Milano. Ad attenderli ora è la data del 6 Aprile, quando dovranno presentarsi per vedere chi effettivamente vincerà il premio 2018.

Verso la fase finale

Il conto alla rovescia è iniziato: mancano ormai pochi giorni alla finale di Young Business Talents (YBT), il programma formativo basato su un simulatore d’impresa che permette ai giovani di prendere decisioni all’interno di un’azienda. Il progetto è organizzato da NIVEA, che ne fa uno dei capisaldi della sua Corporate Social Responsibility nell’ottica di aiutare i giovani e le loro famiglie a costruire un futuro migliore. Il simulatore d’impresa è realizzato dalla software house Praxis MMT.

L’alternanza scuola-lavoro

Questa quinta edizione di Young Business Talents è la seconda a tenersi in Italia dopo l’entrata in vigore della nuova legge di riforma n° 107/15 (altrimenti detta “la buona scuola”), che all’art. 1 dal comma 33 al comma 44 introduce e regolamenta l’obbligo di alternanza scuola-lavoro per tutti gli alunni del triennio delle scuole secondarie di secondo grado nella misura di 200 ore nei licei e 400 ore negli istituti tecnici e professionali, fruibili anche durante il periodo di sospensione dell’attività didattica e all’estero.

L’utilizzo del simulatore e la partecipazione all’iniziativa valgono 120 ore nel contesto dell’Alternanza Scuola Lavoro.