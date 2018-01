Castelfranco Emilia vince il premio "Humana Eco-Solidarity Award 2017"

Nel 2016, HUMANA ha raccolto sul territorio del Comune di Castelfranco Emilia (MO) 34.556 chili di abiti, determinando impatti positivi dal punto di vista ambientale, economico e sociale nel Sud del mondo. La generosità degli oltre 32 mila cittadini ha permesso al Comune di Castelfranco Emilia di essere premiato con l’“HUMANA Eco-Solidarity Award 2017” come primo classificato tra i Comuni partner di HUMANA in provincia di Modena. Grazie agli abiti raccolti, HUMANA ha contribuito a sostenere progetti volti a migliorare l’accesso all’energia solare nella Provincia di Capo Delgado, in Mozambico. Oltre 1,1 miliardi di persone nel mondo, infatti, a oggi non hanno ancora accesso all’elettricità, mentre oltre 2,9 miliardi fanno ricorso a carbone, legna e letame per le attività quotidiane come cucinare e riscaldarsi.

Con i 34.556 chili di abiti raccolti a Castelfranco Emilia, ad esempio, HUMANA ha contribuito a formare 14 persone nella gestione e nel mantenimento delle stazioni solari. Qui si è dedicata alla realizzazione e all’avvio di stazioni di energia solare presso cui le popolazioni locali possono affittare lampade solari. Una soluzione, questa, finalizzata alla promozione della piccola imprenditoria del territorio. HUMANA, inoltre, è impegnata nell’attività di formazione degli addetti che si occuperanno del funzionamento e mantenimento degli stessi impianti.

La raccolta abiti di HUMANA a Castelfranco Emilia ha consentito anche benefici sul fronte ambientale: gli abiti donati hanno evitato l’emissione di oltre 120 mila chili di anidride carbonica nell’atmosfera, pari all’attività di assorbimento di 1.244 alberi, e di risparmiare oltre 200 milioni di litri di acqua utili a riempire 83 piscine olimpioniche. La premiazione del Comune è avvenuta in occasione dell’HUMANA People to People Day 2017, evento internazionale, giunto alla VIII edizione, che coinvolge i membri della federazione HUMANA in Europa e che, quest’anno, mette al centro proprio il tema dell’“Access to Energy”.

Ha sostenuto Ulla Carina Bolin, Presidente di HUMANA People to People Italia ONLUS: “Il fatto di disporre dell’energia è per noi ormai una cosa quasi scontata. Come potremmo immaginare la nostra vita senza avere la luce in casa o l’energia per ricaricare il cellullare? Nel mondo però la situazione è ancora molto diversa, seppur passi in avanti siano stati fatti. Per questo al centro dell’HUMANA Day di quest’anno abbiamo deciso di mettere proprio il tema dell’accesso all’energia, con particolare focus al tema delle energie pulite”.

“Questo riconoscimento – dichiara il Sindaco Stefano Reggianini – conferma Castelfranco Emilia tra i comuni virtuosi nei quali solidarietà, tutela ambientale e risparmio economico sono tratti caratterizzanti. Ringrazio HUMANA per questo premio che ci rende molto orgogliosi, ma in assoluto ringrazio i cittadini castelfranchesi perché è grazie al loro grande rispetto e senso civico che oggi possiamo onorarci di questo attestato”.