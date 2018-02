Lega del Filo d'Oro. Al via i corsi di formazione a Modena

Al via i corsi di formazione che la Lega del Filo d’Oro organizza ogni anno per coloro che vogliono diventare volontari e vivere, così, un’esperienza gratificante e formativa a contatto con bambini, ragazzi e adulti sordociechi. I corsi, che si terranno a Modena dal 3 marzo al 17 marzo, sono tenuti da professionisti dell’Ente e si articolano in una serie di lezioni e in una parte di attività pratiche. In questa fase il volontario partecipa ad alcune attività con gli utenti della Lega, affiancando volontari già esperti e/o operatori.

Il volontariato rappresenta un valore fondante della Lega del Filo d’Oro, perché grazie all’aiuto di tutti è possibile supportare le persone sordocieche e le loro famiglie. “La presenza dei volontari alla Lega del Filo d'Oro – dichiara Rossano Bartoli, Segretario Generale - risale ai tempi della sua costituzione ed è divenuta negli anni una risorsa irrinunciabile. Rappresentano un prezioso supporto nelle attività dei Centri Residenziali e dei Servizi Territoriali e auspico che in tanti aderiscano, anche quest’anno, ai corsi di formazione, permettendoci di continuare ad aiutare in modo concreto le persone sordocieche e le loro famiglie”.

In oltre 50 anni di storia della Lega del Filo d’Oro sono infatti quasi 3 mila i volontari - che hanno partecipato ai soggiorni estivi, consentendo a tante persone sordocieche o pluriminorate psicosensoriali di vivere un’esperienza per loro straordinaria. Non si tratta infatti di una semplice vacanza ma di un’occasione autentica di crescita e socializzazione.

A Modena i corsi di formazione si terranno presso il Centro Socio Riabilitativo Residenziale della Lega del Filo d’Oro – in via delle Costellazioni 141/143, – nei giorni sabato 3, sabato 10 e sabato 17 marzo, dalle ore 9.30 alle ore 17.30. Ci si potrà iscrivere entro il 23 febbraio 2018.