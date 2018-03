Modena LifeStyle | Le 10 caratteristiche con cui un modenese riconosce un ferrarese

Modena e Ferrara, le due città estensi, le due città ducali, le due città che hanno in comune la zucca, una parte di storia, ma che sono lontanissime per molti altri aspetti. Ecco i 10 modi con cui un modenese riconosce un ferrarese:

#1 La Nebbia

Il modenese di città sa che ogni anno tra Novembre e Febbraio c'è quel vizio del meteo di far apparrire la nebbia, e un po' rompe che ci sia questa roba che ti ritrovi al mattino appena svegliato. Per un ferrarese c'è solo la rassegnazione, perchè sa che da fine Settembre ad inizio Aprile la nebbia non è una variabile, ma una costante.

#2 Palazzo o Castello?

Quando i modenesi parlano di Modena Capitale portano i loro amici "stranieri" a vedere il Palazzo Ducale, attualmente Accademia Militare. Quando invece un Ferrarese parla di Ferrara Capitale, porta i suoi amici "stranieri" davanti al Castello e dice: "Ecco vedi? Qui c'erano gli Estensi, poi è arrivato il papa e sti modenesi ci hanno fregato la capitale".

#3 Cappellacci alla Zucca

Se per i reggiani sono ravioli, se per i mantovani sono i tortelli, se per i modenesi sono i tortelloni, per i ferraresi sono i cappellacci. E non hai opzioni tra ricotta e spinaci o zucca. Esistono solo di zucca, e che domande fai!

#4 La Panata

Se un modenese va dal panettiere e gli chiede tre pezzi di pane ha mille opzioni davanti agli occhi. Se un ferrarese va dal panettiere o compra la Panata / Treccia o deve scappare a gambe levate.

#5 Andare ai Lidi

Quando un modenese dice "andiamo al mare" intende Rimini, Riccione o Cattolica. Quando un ferrarese vuole andare al mare non dice "vado al mare", ma "vado ai lidi", e poi sostiene che il mare dei lidi ferraresi è molto più bello di quello di Riccione.

#6 Il concetto di Valli

Quando un modenese dice "vado alla valle", significa che è un modenese di montagna che scende in pianura. Quando un ferrarese dice "vado alle valli", significa che sta per andare a Comacchio a farsi mangiare dalle zanzare locali.

#7 L'estate

Il concetto dell'estate è completamente diverso. Un modenese d'estate dice "vado a rinfrescarmi" e parte per l'Appennino. Un ferrarese d'estate vede che ci sono 45°C e dice "finalmente una giornata fresca".

#8 Fare i fighetti

Il fighetto modenese non può perdere l'occasione di morire di freddo d'inverno in piazza della Pomposa con un cocktail in mano che nel frattempo si è congelato. Il fighetto ferrarese fa lo stesso, ma in piazza Ariostea.

#9 Le discoteche

D'estate il fighetto modenese dice "Stasera Balu". Il fighetto ferrarese, ha lo stesso tono di voce saccente, ma dice "Stasera Kalua".

#10 Paragoni

Il modenese che vuole sottolineare quanto ci sia poca gente ad un evento dice "c'è più gente a Rovigo". Un ferrarese che vuole sottolineare quanto ci sia poca gente ad un evento dice anche lui "c'è più gente a Rovigo". Si in effetti questo è uguale!