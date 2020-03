L'università non rinuncia all'orientamento: dal 25 marzo "Unimore Orienta... anche se #iorestoacasa"

A seguito delle disposizioni stabilite per far fronte al periodo di emergenza Coronavirus, l’Ateneo di Modena e Reggio Emilia ha deciso di trasformare la modalità di proposta del consueto evento di Orientamento "UNIMORE Orienta", non volendo rinunciare ad affiancare studenti e studentesse desiderosi di scegliere il percorso universitario più idoneo in modo ragionato e consapevole. UNIMORE è infatti fra i primi Atenei italiani ad attivare, a partire dalla data originariamente prevista, l’orientamento in modalità on-line.



Di seguito le principali novità dell’Orientamento 2020:

La modalità on-line mediante un Box-orientamento dedicato sulla homepage del sito web di Ateneo (http://www.unimore.it/unimoreorienta/): qui saranno inseriti i video di presentazione, le principali informazioni su tutti i corsi di laurea, con la possibilità di consultare la guida di ogni dipartimento e di contattare i rispettivi delegati all’orientamento, nonché l’illustrazione delle attività di inclusione messe in atto dall’Ateneo rispetto alle persone con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento. Una sezione sarà dedicata anche ai programmi speciali per giovani atlete e atleti.

dedicato (http://www.unimore.it/unimoreorienta/): qui saranno inseriti i video di presentazione, le principali informazioni su tutti i corsi di laurea, con la possibilità di consultare la guida di ogni dipartimento e di contattare i rispettivi delegati all’orientamento, nonché l’illustrazione delle attività di inclusione messe in atto dall’Ateneo rispetto alle persone con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento. Una sezione sarà dedicata anche ai programmi speciali per giovani atlete e atleti. L’orientamento inteso come “orientamento continuo” e “accompagnamento cooperativo” dei giovani che si affacciano al mondo universitario. I contenuti, inseriti a partire dal 25 marzo, saranno via via ampliati e aggiornati, per un lungo periodo di tempo che durerà fino a tutto il mese di Luglio, accompagnando i futuri studenti UNIMORE fino al momento della scelta.

che si affacciano al mondo universitario. I contenuti, inseriti a partire dal 25 marzo, saranno via via ampliati e aggiornati, per un lungo periodo di tempo che durerà fino a tutto il mese di Luglio, accompagnando i futuri studenti UNIMORE fino al momento della scelta. L’attivazione della campagna di Orientamento anche attraverso i canali social, tanto utilizzati dalle generazioni più giovani.

Attraverso queste modalità i giovani potranno approcciare la ricca offerta formativa dell'Ateneo di Modena e Reggio Emilia, che consta di 88 Corsi di laurea: 44 Lauree triennali, 38 Magistrali (biennali), 6 Magistrali a Ciclo Unico (quinquennali o sessennali). I Corsi di laurea sono articolati su tre sedi (Modena, Reggio Emilia, Mantova) e coprono vari ambiti (Salute, Scienze, Società e Cultura, Tecnologia, Vita). Ne sono responsabili 13 Dipartimenti e 2 Scuole di Ateneo (https://www.unimore.it/ammissione/offerta2020.html).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.