Via Emilia, la strada dei Cantautori. Il concorso musicale per giovani talenti

Una grande opportunità per i giovani che amano e fanno musica nella Regione Emilia Romagna, per consentire loro di mettersi alla prova in un concorso pensato per le nuove leve e per dare loro la possibilità di esibirsi in prestigiosi Auditorium, accompagnati da musicisti professionisti e maestri di orchestra. E’ con questo spirito che l’Associazione Concertistica Carmina et Cantica ha organizzato la prima edizione di “Via Emilia, la strada dei Cantautori”, concorso che si svolgerà a luglio, grazie alla collaborazione dei Comuni di Sassuolo, Fiorano Modenese, Formigine e Maranello ed al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.

L’idea del concorso è di richiede a giovani cantautori, cantanti singoli o con una propria band musicale di realizzare due brani, entrambi inediti: il primo a libera composizione; il secondo, che abbia come riferimento nel testo la Via Emilia. Testo e musica dovranno pervenire via mail, entro il 30 maggio prossimo, alla segreteria del concorso (info@carminaetcantica.it) (carminaetcantica@gmail.com). Tra tutti i partecipanti saranno selezionati i 25 cantautori che parteciperanno alle tre serate eliminatorie, che si terranno:

• a Maranello, lunedì 16 Luglio 2018 – ore 21.00 presso l’ Auditorium Ferrari

• a Fiorano Modenese, martedì 17 Luglio 2018 – ore 21.00 presso il Castello di Spezzano

• a Formigine, giovedì 19 Luglio 2018 – ore 21.00 presso l’ Auditorium Spira Mirabilis

Nel corso di queste esibizioni, una prestigiosa e qualificata giuria selezionerà i 9 finalisti che parteciperanno alla serata finale prevista

• a Sassuolo, venerdì 27 Luglio 2018, alle 21.15, in Piazza Garibaldi,

durante la quale sarà proclamato il vincitore e saranno svolte le premiazioni.

Una opportunità importante per giovani autori che sarà arricchita dalla presenza di una band di musicisti professionisti guidata da Marco Dieci, apprezzato musicista di affermata carriera, e diretta dal M° Stefano Seghedoni, Direttore d’orchestra di successo, compositore e arrangiatore. Beatrice Bianco è il direttore artistico del Concorso.