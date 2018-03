Yarn Bombing al Parco Amico di Sassuolo. Al via alla creatività 

Dopo la bellissima esperienza dello Yarn Bombing al Parco Vistarino in occasione del Festival Filosofia sulle arti 2017, torna l’iniziativa organizzata dal Centro per le Famiglie e da Creare Insieme. Con le tue creazioni, se vorrai, potrai partecipare domenica 6 Maggio alla realizzazione di un allegro Yarn Bombing al Parco Amico di Braida

Ognuno può dare il proprio contributo mettendo a disposizione le proprie risorse e competenze: lavorando singoli pezzi, contribuendo a un lavoro collettivo, mettendo a disposizione lavori già realizzati o scegliendo un albero specifico da allestire completamente. E per chi fosse interessato continuano gli appuntamenti

Di Tutto Punto, tutti i martedì dalle ore 20,30 alle ore 22,30 al Centro per le Famiglie sede di Sassuolo, incontri, ad accesso libero e gratuito, dedicati agli appassionati del lavoro a maglia e uncinetto. E per chi non lo sa fare c'è chi lo insegna. Teresa, Graziella ed altre simpatiche amiche ti aspettano!