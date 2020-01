Epifania, gli eventi da non perdere a Modena e provincia

1 - EPIFANIA ALL'INSEGNA DELLA CULTURA A MODENA, TRA VISITE GUIDATE E APERTURE STRAORDINARIE. Mostre, musei e luoghi d’arte e storia aperti a Modena negli ultimi giorni delle Festività, nel weekend dell'Epifania, tra sabato 4 e lunedì 6 gennaio: dal sito Unesco di piazza Grande al Museo Enzo Ferrari, dai Musei civici e la Galleria Estense a Palazzo dei Musei alla Casa Museo Luciano Pavarotti.

2 - RIEVOCAZIONI, MERCATINI E FALO': TANTE INIZIATIVE PER L'EPIFANIA A FORMIGINE. Continua nel 2020 il ricco calendario di eventi natalizi a Formigine, con “La grande festa della Befana”. A partire da sabato 4 gennaio, mercatinidella befana, e altre iniziative per grandi e piccini. Sfilata delle befane, musica dal vivo, falò della Befana, e tante altre sorprese per il giorno dell'Epifania.

3 - FIORANO, LA BEFANA ARRIVA IN UN WEEKEND RICCO DI EVENTI. Mostre, eventi per bambini, esibizioni di musica dal vivo e Festa dell'arrivo dei Magi: sono solo alcune delle innumerevoli iniziative organizzate a Fiorano per il lungo weekend dell'Epifania, che concluderanno un cartellone di incontri iniziato durante le festività natalizie.

4 -EPIFANIA SULLA GHIRLANDINA, E' COMBO DI VISITE GUIDATE. Lunedì 6 gennaio si potrà andare alla scoperta sia delle Sale sia della Torre, con la visita guidata “Combo” dedicata a Ghirlandina e Sale Storiche del Palazzo Comunale. Si incomincerà il percorso guidato approfondendo la storia della Torre, dove i partecipanti potranno ammirare dall'alto il panorama cittadino. Il gruppo sarà quindi accompagnato all’interno del Palazzo Comunale nelle Sale Storiche, dove si potranno osservare le decorazioni pittoriche di numerosi artisti rinascimentali.