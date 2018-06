Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

1 – FESTIVAL DELLA FIABA. Conferenze, spettacoli, performance, concerti, mostre d'arte visiva, narrazione di fiabe in voce semplice, oltre a workshop, momenti dedicati al gusto e altro ancora: tanti gli appuntamenti ideati ad hoc in programma per la quinta edizione.

2 – NOCINOPOLI. Sabato e domenica la tradizionale festa del Nocino e delle Eccellenze del territorio Modenese, organizzata da Il Matraccio: Albo Assaggiatori di Nocino Tipico di Modena.

3 – MEMORIA FESTIVAL. Continua fino a domenica la seconda edizione della manifestazione, organizzata dal Consorzio per il Festival della Memoria che riapre l’orizzonte della memoria proiettando la riflessione verso la storia, la narrativa e le arti, grazie a un programma ricco di suggestioni e articolato in incontri, conferenze, tavole rotonde, concerti, spettacoli, proiezioni, laboratori, mostre e giochi.

4- MAGRETA IN FESTA. continuano i dieci giorni di buon cibo e buona musica.