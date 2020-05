Corsi di Grafica Professionale a Modena

Se sei un appassionato di grafica, se vuoi imparare i principali strumenti del mestiere come Photoshop ed Illustrator, e se vuoi applicare queste conoscenze alla produzione industriale o alla pubblicità, ecco i corsi disponibili a Modena.

Tecnico esperto in grafica multimediale

Il corso comprende: Inglese tecnico per il settore multimediale, Valutazione e project management, Strategie di web content, Strumenti per l’elaborazione delle immagini, Strumenti e tecniche per l’elaborazione e la gestione di video e suoni, L’animazione digitale per la comunicazione, Digital marketing, Strategie visual per social media e Video-making.

Tecnico Multimediale

Il corso si pone l’obiettivo di formare una figura professionale con una forte specializzazione nelle attività di progettazione e realizzazione di prodotti video e grafica animata, destinati ad un settore oggi protagonista di mutamenti che vedono il visual strumento ormai indispensabile ai fini della comunicazione aziendale.

Corso per Stampa Digitale Ceramica

Il percorso si articola in moduli formativi che mirano a sviluppare, anche attraverso l’inserimento in stage aziendale, le competenze riferite alle Unità di Competenza della Qualifica Regionale di Tecnico Grafico curvate sulla stampa digitale ceramica: Rappresentazione dell’idea progettuale - Configurazione del progetto grafico - Sviluppo del layout grafico del prodotto comunicativo - Convalida layout grafico - La digitalizzazione dei processi di stampa ceramica - La sicurezza sul lavoro - Stage.

Tecnico di produzione Multimediale - Multichannel Communication Specialist

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il corso Tecnico di Produzione Multimediale - Multichannel Communication Specialist ha l’obiettivo di formare esperti in grado di progettare e gestire contenuti digitali integrati su siti aziendali o all'interno di landing page create ad hoc oppure confezionati in call to action instradate attraverso newsletter, Dem, SMS o, ancora, veicolate attraverso i social network, le App e la nuova frontiera della comunicazione smartphone-based.