MuoviSoliera, s’inaugura la Metropolitana Urbana Pedonale

Venerdì 23 febbraio il Comune di Soliera aderisce a “M'illumino di Meno”, la giornata nazionale sul risparmio energetico promossa dal programma radiofonico Caterpillar, che quest’anno è dedicata alla pratica del camminare. Si comincerà già di buon mattino con un’edizione speciale del Pedibus, il sistema di accompagnamento a piedi dei bambini verso la scuola in un percorso sicuro e salutare. Il 23 febbraio il Pedibus prenderà a bordo chiunque voglia partecipare: ragazzi più grandi, insegnanti, genitori e nonni. La partenza resta sempre alle ore 7.50, dal parcheggio dell’ex Cup.

Nel pomeriggio, alle ore 17, verrà inaugurato il MuoviSoliera, la Metropolitana Urbana Pedonale, un progetto innovativo che promuove la salutare cultura dello spostarsi a piedi. Con partenza e arrivo dal Castello Campori, insieme ai partecipanti alle Camminate della Salute, ci si muoverà al tramonto, muniti di torce, alla scoperta delle sette fermate della nuova rete pedonale. In tutto sono circa sei chilometri. Chi vuole, naturalmente, potrà fare solo una parte del percorso. Il progetto MuoviSoliera è corredato di un’apposita App da scaricare gratuitamente.

Alle ore 18.30 verranno spente le luci davanti al Municipio in piazza della Repubblica. Mezz’ora più tardi, alle ore 19, è previsto un aperitivo a lume di candela dentro al Castello Campori: aperto a tutti, camminatori e non.Infine, alle ore 21, al Nuovo Cinema Teatro Italia di via Garibaldi 80 verrà proiettato il film-documentario “Sei vie per Santiago”, per la regia di Lydia B. Smith. L’ingresso è gratuito. Tutti i partecipanti agli eventi della giornata (Pedibus, camminata e cinema) riceveranno 100 Ecopunti, scambiabili in Ecosconti spendibili nei 18 negozi convenzionati di Soliera.