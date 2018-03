Casa della Salute di Spilamberto. Ampliato orario allo sportello unico di accesso

Lo sportello unico della Casa della Salute di Spilamberto ha ampliato il proprio orario di apertura al pubblico: è infatti attivo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 per offrire un servizio continuativo ai tanti cittadini che frequentano la Casa della Salute.

Quello di Spilamberto è uno dei quattro punti presenti sul territorio distrettuale oltre a quelli di Vignola, Zocca e Montese, quest'ultimo gestito in convenzione da AVAP; in tutti, è possibile anche attivare il Fascicolo Sanitario Elettronico.

Accanto ai punti di accesso tradizionali, sono molti i canali messi a disposizione dall’Azienda USL, in primis le Farmacie di tutto il territorio provinciale, già attive su prenotazioni, stampa referti, riscossione ticket, richieste di assistenza di base. Ancora, il sito www.ausl.mo.it, il servizio Cupweb per prenotare, stampare o disdire visite ed esami, la App MyAusl per un dialogo personalizzato con l’Azienda e il call center 800 239123.