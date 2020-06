Come ottenere la carta d'identità elettronica dal Comune di Modena

La Carta di Identità Elettronica (CIE) è da marzo 2018 l'unica carta di identità che viene rilasciata, seppur quelle rilasciate in precedenza in formato cartaceo rimangono valide. Il vantaggio della CIE rispetto alla carta d'identità precedente consiste nel suo microprocessore interno in grado di memorizzare le informazioni necessarie alla verifica dell'identità del titolare, tra cui gli importanti elementi biometrici.

Chi può richiederla

Per richiederla bispgna essere cittadini residenti a Modena, in caso contrario è necessario dimostrare di avere dimora a Modena previo rilascio del nulla osta del Comune di residenza. Non posso richiederla cittadini italiani residentei all'estero iscritti all'Anagrafe Italiana Residenti all'Estero

Dove, modalità e tempi del rilascio CIE

Per presentare la domanda di ottenimento della CIE è necessario prendere un appuntamento e nel giorno previsto presentarsi all'Anagrafe centrale (via Santi 40). L'operazione si effettua allo sportello e ha una durata media di 15 minuti. La CIE è poi consegnata dal Poligrafo dello Stato all'indirizzo indicato dal cittadino nell'arco di 6 giorni lavorativi. In caso di mancato recapito è possibile contattare il Ministero dell'Interno al numero verde 800.263.388 o all'indirizzo email cie.cittadini@interno.it

Se il rilascio fosse urgente

In caso fosse urgente il rilascio della CIE, ovvero per motivi di salute o di viaggio, di partecipazione ad eventi particolari, o poiché si è persa o è stata rubata. E' necessario necessario prendere i biglietti presso l'Anagrafe di via Santi 40 per il rilascio della carta d'identità in urgenza vengono erogati il mattino fino alle ore 11 da lunedì a sabato e dalle 14 alle ore 15.30 il giovedì pomeriggio.

La documentazione da avere con sè

La foto, risalente a non più di 6 mesi, deve essere su sfondo chiaro, con posa frontale, a capo scoperto, ad eccezione dei casi in cui la copertura del capo sia imposta da motivi religiosi, purché il viso sia completamente ben visibile (prescrizioni dettate dal Ministero dell'Interno relativamente alle foto per il passaporto, applicabili anche alla carta di identità). La fotografia può essere consegnata anche in formato digitale su chiavetta USB con le seguenti caratteristiche: definizione immagine: almeno 400 dpi, dimensione del file massimo 500kb, formato del file JPEG. Le caratteristiche della fotografia sono indicate sul sito del Ministero degli Interni.

Modulo di assenso per il rilascio della carta valida per l'espatrio nel caso di minore accompagnato da un solo genitore

Carta di identità scaduta o in scadenza

Denuncia di furto o smarrimento della precedente Carta d'Identità resa presso le Autorità competenti, in originale

Carta di identità deteriorata e modulo di dichiarazione sostitutiva

Tessera Sanitaria/Codice fiscale (Carta Nazionale dei Servizi)

Permesso di soggiorno o carta di soggiorno, in corso di validità

Passaporto o documento di riconoscimento del minore straniero (comunitario e extracomunitario), rilasciato dal paese di origine, da presentare in caso di richiesta della prima carta di identità

Il Costo

Il costo per il rilascio della Carta di Identità Elettronica è di Euro 22,21.

Numeri di telefono utili

Per qualsiasi informazione è possibile telefonare ai seguenti numeri:

- 059/2032421 lunedì, martedì e mercoledì dalle 11 alle 13.30; giovedì e venerdì dalle 11 alle 13

- 059/2032077 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11

- 059/2032092 giovedì dalle 14 alle 18 e sabato dalle 9 alle 12

oppure una email all'indirizzo carta.identita@comune.modena.it