Meteo | Le previsioni per il weekend di Pasqua e per pasquetta

Sabato 20 Aprile: permarranno condizioni stabili su tutto il settore, con cieli sereni o al più velati per il transito di nuvolosità alta e in prevalenza sottile.

Domenica 21 Aprile, Pasqua: condizioni stabili seppur con cieli da poco nuvolosi a parzialmente nuvolosi. Precipitazioni assenti.

Lunedì 22 Aprile, Pasquetta: cieli da parzialmente nuvolosi a nuvolosi per nubi medio-alte e stratificate, possibili locali piovaschi mattutini sui rilievi del Modenese. Aumento dell’instabilità nella seconda parte di giornata a partire dai rilievi ed estensione delle piogge fin sulle pianure; più a margine il Ferrarese che vedrà i fenomeni giungere in serata. Possibilità di rovesci localmente intensi tra serata e notte.

La ventilazione risulterà debole nella giornata di Sabato e debole-moderata durante la Domenica di Pasqua, in successivo rinforzo da Est/Sud-Est durante la Pasquetta, quando si potranno registrare raffiche sostenute specie sul settore costiero e in Appennino.

Le temperature risulteranno stazionarie, su valori massimi fino a +22/24°C, in lieve flessione con l’inizio della nuova settimana.

Il mare risulterà poco mosso nelle giornate di Sabato e Domenica, da mosso a molto mosso nella giornata di Lunedì 22 Aprile.

L’attendibilità della previsione è alta per le giornate di Sabato e Domenica, media invece per quella di Lunedì, non tanto nella dinamica quanto nella localizzazione temporale delle piogge.

