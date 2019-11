I castelli più belli della bassa modenese

Castello Pico (Mirandola)

E' il castello simbolo della famiglia Pico, di origine feudataria discendente diretta di Matilde di Canossa. I signori di Mirandola governarono la città dal 1311 al 1711. Un monumento che ha rischiato la distruzione nel terremoto del 2012 e infatti da quel momento è divenuto inagibile, ma basta ammirarlo dall'esterno per comprenderne la grandezza. Grazie alla famiglia Pico nel 1617 venne ristrutturato rendendolo una delle dimore più lussuose della pianura Padana.

Castello Pio (Carpi)

E' forse una delle dimore più conosciute della prima età moderna proprio per la sua grandezza. La sua grandiosità si deve ad Alberto III Pio, nipote del celebre Pico della Mirandola, ricordato come umanista e cultore dell'arte, infatti trasformò il castello in palazzo rinascimentale. Per chi volesse continuare la visita al suo interno troverà anche il Museo Monumento al Deportato, in memoria di quanto accadde nel campo di concentramento di Fossoli, a pochi chilometri da Carpi.

Castello Campori (Soliera)

Si tratta del simbolo storico-architettonico della cittadina di Soliera. E' secondo per imponenza dopo quello di Carpi tra i castelli della Bassa e racconta di un alleanza tra gli Estense e i Pio. Infatti Nicolò III d'Este nel 1405 cedette la dimora ai Pio, che nel 1450 eressero la grande rocca. Al suo interno potete trovare la Biblioteca della Fondazione Campori.