Ferrari scende in pista a Barcellona per i primi test. Vettel e Leclerc a Montmelò

Dopo la presentazione della SF90, avvenuta venerdì a Maranello, le due rosse di Vettel e Leclerc scendono in pista per i primi test a Barcellona. La pista è quella di Montmelò, prima volta per entrambi su quel circuito, con la giornata di oggi dedicata ai test del tedesco, e domani al francese Leclerc.

E' anche l'occasione per il Filming Day, ovvero il momento dedicato agli sponsor per le riprese necessarie. Tuttavia, vi sono delle limitazioni nelle attività che potranno fare ovvero non sarà possibile superare i 100 chilometri percorsi e non saranno utilizzati pneumatici da gara.

E' un momento molto importante per i due piloti della Rossa che dovranno dare il massimo sia in questi giorni di test, ma soprattutto in vista della seconda sessione che avverrà tra il 26 Febbraio e il 1 Marzo.