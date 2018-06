Vuoi donare una visita medica o ne hai bisogno di una? A Modena la Banca delle Visite

Arriva anche a Modena la startup La Banca delle Visite, ovvero dove è possibile donare una visita a chi non se lo può permettere, così come riceverla. E' un'idea che ha già riscontrato il primo successo con un surplus di visite donate rispetto a quelle ricevute di circa 110 unità, un segnale che rimarca il senso civico degli italiani. A Modena il progetto ha già preso il via a Carpi e Spilamberto e molto presto sarà anche a Modena.